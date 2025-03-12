Шигирский идол: новые открытия и ключ к древней истории Урала Ирина Валькова11 марта 2025 года в Свердловском областном краеведческом музее состоялась пресс-конференция, на которой ученые поделились новыми данными о Шигирском идоле — древнейшей деревянной скульптуре, которая продолжает ставить перед исследователями важные вопросы и открывает новые горизонты в изучении истории человечества.