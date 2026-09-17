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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Впервые в старте ЦСКА на матч РПЛ вышли 7 воспитанников. В Махачкале играют Тороп, Кисляк, Глебов, Олейников, Данилов, Абдулкадыров и Мусаев

ЦСКА обновил клубный рекорд по числу воспитанников в стартовом составе на матч чемпионата России. Сегодня команда Дмитрия Игдисамова встречается в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ с « Динамо » Махачкала.

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