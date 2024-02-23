Щеглова: 4 читинца могли погибнуть в ДНР от ракетного удара

Появилась предварительная информация о погибших во время ракетного удара из забайкальской столицы. Сегодня, 23 февраля, сити-менеджер Инна Щеглова наконец озвучила, сколько читинцев из 36-й мотострелковой бригады могли погибнуть в ДНР от ракетного удара.
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