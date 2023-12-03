Две «Варшавянки» и новейший фрегат пойдут стращать самураев на Тихий океан?

Отряда боевых кораблей такой совокупной мощи Россия давно не отправляла «в хождение за три моря» Сергей Ищенко На фото: дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» (Фото: Валентин Егоршин/ТАСС) Некий неназванный источник сообщил ТАСС, что «подводные лодки „Уфа“ и „Можайск“, четвертый и пятый корпуса проекта 636.