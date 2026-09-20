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Татар-информ

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Депутаты Казгордумы отдали свои голоса на выборах в Госдуму РФ

Депутаты Казгордумы отдали свои голоса на выборах в Госдуму РФ

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» В Татарстане завершилось голосование на выборах в Государственную Думу России.

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