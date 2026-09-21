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Татар-информ

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Дизайнер Мельникова показала рендеры фургона Lada B-Van

Дизайнер Мельникова показала рендеры фургона Lada B-Van

Фото: Autonews.ru Дизайнер Анастасия Мельникова показала, как может выглядеть фургон Lada B-Van, взяв за основу кадры прототипа, ранее продемонстрированного президенту России Владимиру Путину.

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