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Александр Пушкин возглавил высшую судебную инстанцию российского региона

Александр Пушкин возглавил высшую судебную инстанцию российского региона

Кандидатуру Александра Пушкина на должность председателя Самарского областного суда одобрила Высшая квалификационная коллегия судей России .

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