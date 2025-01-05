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Суд Екатеринбурга арестовал подозреваемого в подготовке теракта

Суд Екатеринбурга арестовал подозреваемого в подготовке теракта

Ленинский районный суд Екатеринбурга 5 января арестовал подозреваемого в подготовке теракта. Арест молодого человека 2008 года рождения, которому вменяют попытку теракта с использованием СВУ, продлится до 21 февраля.

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