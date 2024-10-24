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Аналитики оценили сроки продаж новостроек без льготной ипотеки

Аналитики оценили сроки продаж новостроек без льготной ипотеки

При сохранении нынешних условий по ипотеке на долгосрочную перспективу дольше всего будут распродаваться новостройки в Самаре (5,8 года), Казани (5,6 года) и Ростове-на-Дону (4,7 года) Новостройки в городах-миллионниках при негативном сценарии, который основан на темпах продаж за последние три месяца без льготной ипотеки, могут продаваться до шести лет.

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