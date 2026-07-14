Нигматуллин поздравил антимонопольщиков Татарстана с профессиональным праздником

Первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин от имени Правительства республики и от себя лично поздравил работников и ветеранов антимонопольных органов с профессиональным праздником.