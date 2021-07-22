Россияне рассказали, как часто они задерживаются на работе

Свыше трети респондентов говорят, что на уходящих в срок у них в компании смотрят косо. Каждый третий сотрудник небольших компаний задерживается на работе чаще раза в неделю, а каждый шестой работник остается дольше положенного — каждый день.
Свыше трети респондентов говорят, что на уходящих в срок у них в компании смотрят косо. Каждый третий сотрудник небольших компаний задерживается на работе чаще раза в неделю, а каждый шестой работник остается дольше положенного — каждый день.
Свежие комментарии