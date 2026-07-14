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Иран заявил о продолжении атак на базы США до окончательной победы

Иран заявил о продолжении атак на базы США до окончательной победы

Армия Ирана сделала заявление о продолжении военных действий против США. В сообщении, переданном агентством IRNA, указывается, что удары по американским базам на Ближнем Востоке будут наноситься до окончательной победы.

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