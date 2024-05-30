Путин поставил в пример властям напряженную работу военных на линии фронта

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Властям надо работать так же напряженно, как работают российские военные на линии фронта, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.