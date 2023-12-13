На катке ВДНХ состоится «Полёт во времени»

На катке Главной выставки страны 16 декабря состоится развлекательная программа «Полёт во времени», участники которой смогут принять участие в зарядке на льду, освоить азы танцев на коньках, а также поиграть в спортивные игры.
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