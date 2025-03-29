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Царьград

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Землетрясение в Мьянме: погибшие 694, пострадавшие 1670 человека

Землетрясение в Мьянме: погибшие 694, пострадавшие 1670 человека

В результате разрушительного землетрясения в Мьянме число жертв достигло 694 человек. Согласно данным властей, 1670 человек получили травмы.

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