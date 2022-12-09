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«Сиэтл» отправил Райта в сборную Канады для участия в МЧМ-2023, «Аризона» – Гюнтера

«Сиэтл» отправил Райта в сборную Канады для участия в МЧМ-2023, «Аризона» – Гюнтера. 4-й номер драфта НХЛ-2022 Шейн Райт и 9-й номер драфта-2021 Дилан Гюнтер дебютировали в лиге в текущем сезоне.

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