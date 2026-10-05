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МОСИНФОРМ

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На улице Адмирала Лазарева заменят лифтовое оборудование в более чем 20 жилых домах

На улице Адмирала Лазарева заменят лифтовое оборудование в более чем 20 жилых домах

Своевременная замена лифтов во всех московских жилых зданиях — приоритетная задача для ФКР Москвы. Согласно столичному стандарту по истечении 25-летнего срока подъемники подлежат замене.

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