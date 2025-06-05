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Apple признает ряд популярных iPhone устаревшими

Apple признает ряд популярных iPhone устаревшими

Стали известны некоторые устройства Apple, которые не получат обновления операционной системы (ОС) в 2025 году.

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