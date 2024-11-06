ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Может кто-нибудь заставить этого трепача не болтать лишнего? Хватит пургу гнать!Песков указал на ...
  • Андрей Шишинов
    Хорошо лизнул. Ему наверно теперь поменяют простой кожаный ошейник на ошейник со стразами...Шольц указал на н...
  • Александр Жигилий
    А ктотего таким сделал? Власть, которая бессменно и монопольно и при том безнаказанно якобы руководит, а по сути нав...Депутат Таймазов ...

Эксперт назвала способы распознать мошенничество с недвижимостью

Эксперт назвала способы распознать мошенничество с недвижимостью

Ежегодно в России возбуждают порядка 7 тыс. уголовных дел о мошенничестве с недвижимостью. Руководитель управления развития цифровых юридических сервисов экосистемы недвижимости М2 Инна Красовская рассказала «Известиям», какие телефонные звонки представляют опасность и как защититься от действий злоумышленников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх