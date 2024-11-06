Эксперт назвала способы распознать мошенничество с недвижимостью

Ежегодно в России возбуждают порядка 7 тыс. уголовных дел о мошенничестве с недвижимостью. Руководитель управления развития цифровых юридических сервисов экосистемы недвижимости М2 Инна Красовская рассказала «Известиям», какие телефонные звонки представляют опасность и как защититься от действий злоумышленников.