Эксперт назвала способы распознать мошенничество с недвижимостью

Ежегодно в России возбуждают порядка 7 тыс. уголовных дел о мошенничестве с недвижимостью. Руководитель управления развития цифровых юридических сервисов экосистемы недвижимости М2 Инна Красовская рассказала «Известиям», какие телефонные звонки представляют опасность и как защититься от действий злоумышленников.
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