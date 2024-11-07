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Врач Тен назвала гигиену основной мерой профилактики вируса Коксаки

Врач Тен назвала гигиену основной мерой профилактики вируса Коксаки

Основными мерами профилактики вируса Коксаки является регулярная дезинфекция детских вещей, тщательное соблюдение личной гигиены, поддержание естественного иммунитета и соблюдение правил обработки продуктов питания.

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