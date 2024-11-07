Врач Тен назвала гигиену основной мерой профилактики вируса Коксаки

Основными мерами профилактики вируса Коксаки является регулярная дезинфекция детских вещей, тщательное соблюдение личной гигиены, поддержание естественного иммунитета и соблюдение правил обработки продуктов питания.
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