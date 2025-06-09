10 июня личный прием граждан и прямую линию проведет член Совета Республики.

´>Во вторник, 10 июня, с 10.00 до 12.00 заместитель Председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению, директор ОАО ´Рассвет им.
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