Немецкая пресса: Пока другие члены ЕС несут убытки от антироссийских санкций, Греция на них зарабатывает

О том, что от антироссийских санкций в большей степени страдает Европа, которая ввела данные ограничения под давление США, уже не единожды отмечалось различными аналитиками и экспертами.
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