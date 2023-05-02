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Немецкая пресса: Пока другие члены ЕС несут убытки от антироссийских санкций, Греция на них зарабатывает

Немецкая пресса: Пока другие члены ЕС несут убытки от антироссийских санкций, Греция на них зарабатывает

О том, что от антироссийских санкций в большей степени страдает Европа, которая ввела данные ограничения под давление США, уже не единожды отмечалось различными аналитиками и экспертами.

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