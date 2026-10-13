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Царьград

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Жительницу Камышлова отправили на принудительные работы за долг по алиментам

Жительницу Камышлова отправили на принудительные работы за долг по алиментам

Жительница Камышлова, ранее привлекавшаяся к административной ответственности за неуплату алиментов, продолжила игнорировать решение суда о содержании несовершеннолетнего сына и получила 4 месяца принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства.

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