Жительницу Камышлова отправили на принудительные работы за долг по алиментам

Жительница Камышлова, ранее привлекавшаяся к административной ответственности за неуплату алиментов, продолжила игнорировать решение суда о содержании несовершеннолетнего сына и получила 4 месяца принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства.
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