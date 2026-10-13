Жительницу Камышлова отправили на принудительные работы за долг по алиментам

Жительница Камышлова, ранее привлекавшаяся к административной ответственности за неуплату алиментов, продолжила игнорировать решение суда о содержании несовершеннолетнего сына и получила 4 месяца принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства.