Не просто громкая фамилия: как внучки советских кинолегенд строят карьеру в кино и театре

Известная поговорка утверждает, что природа отдыхает на детях гениев, но про внуков она ничего не говорит.
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