Почему быть добрым и быть хорошим – не одно и то же

Многие люди уверены, что «хороший человек» и «добрый человек» – это одно и то же. Но что если мы скажем вам, что это не так? Материал перечислит пять философско-психологических аспектов, которые наглядно докажут разницу между этими понятиями.
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