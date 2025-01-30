Renault Filante замахнется на рекорд дальности хода электромобилей[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Renault представила необычный электрический прототип Filante Record 2025, который создавался при поддержке фирмы Ligier Automotive и предназначен для установления нового рекорда.
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