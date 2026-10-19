Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 19 октября сбили над Воронежской областью 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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