«Убийца из Уайтчепела», или Кто скрывается под маской Джека-Потрошителя?

Что связывает английского писателя Льюиса Кэрролла и голландского художника Винсента Ван Гога? Что общего у сигарщика, парикмахера, русского афериста и польки? А еще тот факт, что все они были участниками дела Джека-Потрошителя и в глазах полиции были связаны с серией убийств, совершенных в 1888 году в Уайтчепеле – пожалуй, худшем для жизни районе Лондона того времени.
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