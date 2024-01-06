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Кечинов об Ахметове в «Зените»: «Будет сидеть на скамейке. Только если ради денег это делать» 

Кечинов об Ахметове в «Зените»: «Будет сидеть на скамейке. Только если ради денег это делать» 

– Стало известно, что Ильзат Ахметов переходит из «Краснодара» в «Зенит». Этот трансфер можно назвать усилением? – Мне кажется, Ахметов в «Краснодаре» неплохо выглядел.

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