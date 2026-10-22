Palladium: fastest fund short build since 2015, 46 funds short Palladium Futures NYMEX_DL:PA1! Nightbricks Palladium has lost about a fifth of its value since late August.
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