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Несекретные материалы

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Количество получивших поддержку Москвы экспортеров за год увеличилось почти на 40 процентов

Сегодня продукция городских брендов поставляется по всему миру, в том числе в Аргентину, Индонезию, Монголию, Бахрейн, Сербию, Перу, Кению, Таиланд и десятки других государств.

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