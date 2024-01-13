Производство чипов в Китае может удвоиться за пять лет - Barclays

Согласно исследованию аналитиков Barclays, мощности по производству чипов в Китае увеличатся более чем вдвое через пять-семь лет, исходя из существующих планов местных производителей, что «существенно больше», чем ожидает рынок.
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