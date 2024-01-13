Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Производство чипов в Китае может удвоиться за пять лет - Barclays

Согласно исследованию аналитиков Barclays, мощности по производству чипов в Китае увеличатся более чем вдвое через пять-семь лет, исходя из существующих планов местных производителей, что «существенно больше», чем ожидает рынок.

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