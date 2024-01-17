В Болгарии разгорелся скандал из-за желания властей снести памятник «Алеше»

АС

Александр Сысоев

Памятник - от слова "память". Морально устаревший памятник, это все равно, что морально устаревшая память. В бывших странах соцлагеря и бывших республик СССР сносят бессовестным образом памятники и цинично заявляют, что по идеологическим соображениям. Болгары народ стеснительный - сносят как морально устаревшую память. Но беспамятство еще никого до добра не доводило. Верной дорогой идете, товарищи болгары, если идете в ад. Дорога в ад всегда устлана гранитной и мраморной крошкой от памятников.