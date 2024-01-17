В Болгарии хотят снести один из самых известных в мире памятников советскому солдату-освободителю. Гранитный «Алеша», установленный в городе Пловдив еще в 1957-м году, не понравился местным депутатам.
В Болгарии разгорелся скандал из-за желания властей снести памятник «Алеше»
Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Болгары подлые сволочи и пособники фашистов!!! Советские войны спасли их в они оказываются предателями всего человечества и истории
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16 час.
АС
Александр Сысоев
Памятник - от слова "память". Морально устаревший памятник, это все равно, что морально устаревшая память. В бывших странах соцлагеря и бывших республик СССР сносят бессовестным образом памятники и цинично заявляют, что по идеологическим соображениям. Болгары народ стеснительный - сносят как морально устаревшую память. Но беспамятство еще никого до добра не доводило. Верной дорогой идете, товарищи болгары, если идете в ад. Дорога в ад всегда устлана гранитной и мраморной крошкой от памятников.
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15 час.
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