Психолог объяснила, стоит ли давать второй шанс мужчине, который не понравился с первого взгляда

МОСКВА, 5 июля, ФедералПресс. В случае, если первое знакомство с молодым человеком оставило девушку без восторга, то возникает вопрос: стоит ли устраивать повторную встречу? Разобраться в ситуации помогла психолог Паулина Золотинская.
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