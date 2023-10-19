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Участников разбойного нападения задержали в Алматинской области

Участников разбойного нападения задержали в Алматинской области

Полиция задержала всех участников разбойного нападения в Алматинской области, передаёт inАlmaty.kz. По данным пресс-службы МВД РК, 8 октября трое неизвестных совершили разбойное нападение в селе Касымбек.

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