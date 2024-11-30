В Ленобласти в некоторых районах усилят наряды ДПС

С 30 ноября по 9 декабря Госавтоинспекция усилит свое присутствие в нескольких районах Ленинградской области с 30 ноября по 9 декабря, сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.