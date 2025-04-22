Путин присвоил почетное звание бригадиру фермы в Алтайском крае

Его руководство способствовало значительному росту производительности труда и улучшению технологий производства Президент России Владимир Путин присвоил бригадиру алтайской фермы Михаилу Хоцкову звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации".
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