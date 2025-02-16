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Петербургский дневник

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«Деградацию есовцев мы наблюдаем давно»: Захарова прокомментировала заявление чиновницы ЕС, что Украина не убивает мирных жителей России

«Деградацию есовцев мы наблюдаем давно»: Захарова прокомментировала заявление чиновницы ЕС, что Украина не убивает мирных жителей России

Российская сторона постоянно приводит факты преступлений киевского режима против гражданского населения Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас, что Украина не убивает мирных жителей России.

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