Российская сторона постоянно приводит факты преступлений киевского режима против гражданского населения Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас, что Украина не убивает мирных жителей России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии