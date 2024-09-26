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Когда стартует массовая вакцинация девочек от ВПЧ в Алматы

Когда стартует массовая вакцинация девочек от ВПЧ в Алматы

Вакцинация против ВПЧ будет проводится девочкам в возрасте 11 лет, а также девочкам в возрасте 12-13 лет в рамках наверстывающей иммунизации, сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Алпысбайұлы Касымхан.

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