Когда стартует массовая вакцинация девочек от ВПЧ в Алматы

Вакцинация против ВПЧ будет проводится девочкам в возрасте 11 лет, а также девочкам в возрасте 12-13 лет в рамках наверстывающей иммунизации, сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Алпысбайұлы Касымхан.
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