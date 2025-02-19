Срок за колдовство: в какой стране существует отдел по борьбе с магией

РЕН ТВ Запретный лес из вселенной Гарри Поттера – мальчика, который выжил, – находится в Японии. Гости парка могут побывать на заколдованной платформе "девять и три четверти", пройтись по извилистому Косому переулку, заглянуть в школьную столовую Хогвартса и даже оказаться в министерстве магии.
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