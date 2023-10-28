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В Барнауле на месте заброшенного здания открылся Центр общественных объединений

В Барнауле на месте заброшенного здания открылся Центр общественных объединений

В здании по соседству со школой №126 когда-то располагалось ЖЭУ №28. После этого оно перешло во владение к частному лицу, но со временем пришло в запустение Центр общественных объединений на месте заброшенного здания открылся 26 октября в Ленинском районе Барнаула.

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