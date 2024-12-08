Театр абсурда
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Театр абсурда

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Любопытная версия, как будет поделён мир в будущем и какое место достанется России

Любопытная версия, как будет поделён мир в будущем и какое место достанется России

Эта теорию я называю "Север-Юг". Хотя, скорее всего, у политологов есть специализированное название, но я его не нашел.

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Комментарии
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Алексей Горшков
А у меня - своя версия! Британцы, шире - англосаксы, ещё шире - Запад - сейчас ... не сказать, чтобы проигрывают, а просто &quot;ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ&quot;! НАТО и ЕС под эгидой англосаксов уже показали европейцам свою НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ !!! Англосаксонский мир, ПОБЕДИВШИЙ ВСЕХ В ХХ ВЕКЕ (я считаю,что любимый мною СССР был только на втором месте, уважаемая мною Российская империя - вообще ПРОИГРАЛА, а потом превратилась в другую ипостась России - СССР), уже &quot;выдохся&quot;! А ведь ХХ век был ИХ ТРИУМФОМ: из ВСЕХ МИРОВЫХ ИМПЕРИЙ осталась ТОЛЬКО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ !!! Российская, Германская, Австро-Венгерская, Османская, даже Китайская - БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ !!! И появление &quot;незалежных&quot; государств на территориях погибших империй (с целью недопущения возрождения геополитических конкурентов) было прихотью победивших англосаксов... США я считаю частью англосаксонского мира и каким-то ОЧЕНЬ &quot;ЗАШИФРОВАННЫМ&quot; великобританским проектом! Даже догадываюсь - когда это началось! После сожжения Вашингтона англичанами в 1814 году, мне кажется - состоялся какой-то тайный договорняк между английскими и американскими &quot;шишками&quot;, где англичане сказали примерно следующее: &quot;Баста, карапузики - кончилися танцы! Поигрались в независимость - и будет! ДЫШАТЬ БУДЕТЕ, КАК МЫ СКАЖЕМ - но тайно! ДЛЯ ВИДУ - вы будете настолько независимы, что даже нас поругивать можете (правильный текст мы вам пришлём)&quot;! И в 1815 году, победив Штаты, англичане ПРОСТО УШЛИ !!! А как ещё объяснить, что БЫВШИЕ КОЛОНИИ ПОСТОЯННО НА СТОРОНЕ УГНЕТАВШЕЙ ИХ СВОЕЙ БЫВШЕЙ МЕТРОПОЛИИ ?! Мне кажется, что возродится что-то похожее на бывшие империи, только БЕЗ МОНАРХИЙ !!! В истории один век - мелочь, и некоторые бывшие империи (Российская, Китайская, Османская) возрождаются - может, и новом виде...
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Андрей
Немцы... Сегодня немцы лишены суверенитета, и до сих пор находятся под оккупацией... Самое интересное, что основные СМИ  в Германии принадлежат американцам! А как говорил мой преподователь,  если каждый день человеку, по несколько раз говорить, что он свинья, то через некоторое время он &quot;захрюкает&quot;!  Потому то немцы и не понимают.. Хотя, возможно, что расстановка сил в Европе, в ближайшее время, изменится в результате СВО, во всяком случае я на это надеюсь...
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