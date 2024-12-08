Любопытная версия, как будет поделён мир в будущем и какое место достанется России

Алексей Горшков

А у меня - своя версия! Британцы, шире - англосаксы, ещё шире - Запад - сейчас ... не сказать, чтобы проигрывают, а просто "ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ"! НАТО и ЕС под эгидой англосаксов уже показали европейцам свою НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ !!! Англосаксонский мир, ПОБЕДИВШИЙ ВСЕХ В ХХ ВЕКЕ (я считаю,что любимый мною СССР был только на втором месте, уважаемая мною Российская империя - вообще ПРОИГРАЛА, а потом превратилась в другую ипостась России - СССР), уже "выдохся"! А ведь ХХ век был ИХ ТРИУМФОМ: из ВСЕХ МИРОВЫХ ИМПЕРИЙ осталась ТОЛЬКО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ !!! Российская, Германская, Австро-Венгерская, Османская, даже Китайская - БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ !!! И появление "незалежных" государств на территориях погибших империй (с целью недопущения возрождения геополитических конкурентов) было прихотью победивших англосаксов... США я считаю частью англосаксонского мира и каким-то ОЧЕНЬ "ЗАШИФРОВАННЫМ" великобританским проектом! Даже догадываюсь - когда это началось! После сожжения Вашингтона англичанами в 1814 году, мне кажется - состоялся какой-то тайный договорняк между английскими и американскими "шишками", где англичане сказали примерно следующее: "Баста, карапузики - кончилися танцы! Поигрались в независимость - и будет! ДЫШАТЬ БУДЕТЕ, КАК МЫ СКАЖЕМ - но тайно! ДЛЯ ВИДУ - вы будете настолько независимы, что даже нас поругивать можете (правильный текст мы вам пришлём)"! И в 1815 году, победив Штаты, англичане ПРОСТО УШЛИ !!! А как ещё объяснить, что БЫВШИЕ КОЛОНИИ ПОСТОЯННО НА СТОРОНЕ УГНЕТАВШЕЙ ИХ СВОЕЙ БЫВШЕЙ МЕТРОПОЛИИ ?! Мне кажется, что возродится что-то похожее на бывшие империи, только БЕЗ МОНАРХИЙ !!! В истории один век - мелочь, и некоторые бывшие империи (Российская, Китайская, Османская) возрождаются - может, и новом виде...