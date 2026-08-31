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Нижегородская правда

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Елена Кузнецова возглавит департамент транспорта и дорожного хозяйства

Елена Кузнецова возглавит департамент транспорта и дорожного хозяйства

Новым руководителем нижегородского департамента транспорта и дорожного хозяйства с 1 сентября станет Елена Кузнецова, которая сменит на этом посту Андрея Житникова.

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