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Z-патриотов защитят Уголовным Кодексом

Z-патриотов защитят Уголовным Кодексом

В России готовится новый законопроект, который может серьёзно ужесточить ответственность за повреждение имущества и стать очередным инструментом в борьбе с инакомыслием.

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Комментарии
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лина любимцева
Неоднозначная трактовка патриотизма очень эффективно ЛЕЧИТСЯ В ПСИХБОЛЬНИЦАХ!!
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11 час.
лл
лина любимцева
Вот именно!!!
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11 час.
Александр Батт
Достаточно тех статей УК, которые и так предусматривают наказание за повреждение имущества.
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11 час.

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