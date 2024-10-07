В сеть круглосуточных "наливаек" наведалась экономическая полиция Петербурга Рейд по магазинам крупного сетевого алкомаркета в городе и области прошел в минувшие выходные.
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В сеть круглосуточных "наливаек" наведалась экономическая полиция Петербурга Рейд по магазинам крупного сетевого алкомаркета в городе и области прошел в минувшие выходные.