Володин: Государственная Дума продолжает работу в части законотворческой деятельности

Государственная Дума продолжает работу в части законотворческой деятельности. Как сообщил Председатель ГД Вячеслав Володин, после завершения 27 июля работы в режиме пленарных заседаний «внесено 70 законопроектов, из которых 64,3 % были подготовлены депутатами Государственной Думы».