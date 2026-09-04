Володин: Государственная Дума продолжает работу в части законотворческой деятельности

Государственная Дума продолжает работу в части законотворческой деятельности. Как сообщил Председатель ГД Вячеслав Володин, после завершения 27 июля работы в режиме пленарных заседаний «внесено 70 законопроектов, из которых 64,3 % были подготовлены депутатами Государственной Думы».
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