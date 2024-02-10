Тото Вольф рассказал, что его удивило в решении Хэмилтона уйти в Ferrari

Тото Вольф рассказал, что его удивило в решении Хэмилтона уйти в FerrariLAT Images / MercedesРуководитель Mercedes Тото Вольф признал, что ещё пару месяцев назад не было каких-либо предпосылок к уходу Льюиса Хэмилтона в Ferrari.