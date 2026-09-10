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Царьград

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Адвокат Ярмуш объяснила, кто возместит ущерб от ремонта квартиры

Адвокат Ярмуш объяснила, кто возместит ущерб от ремонта квартиры

Адвокат Мария Ярмуш рассказала, кто несёт ответственность за возмещение ущерба, если во время ремонта в квартире нанесен вред имуществу.

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