Интернет и мобильная сеть с высоты 20 километров: стратосферный дирижабль Sceye пролетел 30 тысяч километров и успешно раздал мобильную связь

Некоторые данные обрабатывались прямо на борту дирижабля Американская Sceye успешно завершила испытания стратосферной платформы HAPS, которая может работать одновременно как гигантская сотовая вышка и воздушный дата-центр.
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