ЮЖНОЕ ТУШИНО
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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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Новые экологичные электробусы вышли на маршрут №1280

Современные электробусы поколения А5 начали курсировать по пригородному маршруту №1280, который ходит от «Сходненской» за МКАД до Путилкова.

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